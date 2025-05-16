Вестник Кавказа

Хаменеи усомнился в удачном исходе переговоров с США

Али Хаменеи
© Фото: Сайт Верховного лидера Ирана
Верховный лидер Ирана сомневается в возможности договориться с Вашингтоном по ядерному вопросу.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с США по ядерной проблеме не приведут к результату. 

"Непрямые переговоры (с США - ред.) были и в его (Раиси - ред.) время, как и сейчас, но без результата. Не считаю, что и сейчас они приведут к результату"

– Али Хаменеи

Отметим, что в апреле Хаменеи заявил, что Иран не станет демонтировать центрифуги для обогащения урана и не будет полностью прекращать процесс. Это было сказано в контексте переговоров с Вашингтоном. 

Напомним, что Тегеран и Вашингтон провели 4 раунда переговоров по иранскому атому, детали нового раунда сейчас обсуждаются сторонами.

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