Хаменеи усомнился в удачном исходе переговоров с США

Верховный лидер Ирана сомневается в возможности договориться с Вашингтоном по ядерному вопросу.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с США по ядерной проблеме не приведут к результату.

"Непрямые переговоры (с США - ред.) были и в его (Раиси - ред.) время, как и сейчас, но без результата. Не считаю, что и сейчас они приведут к результату"

– Али Хаменеи

Отметим, что в апреле Хаменеи заявил, что Иран не станет демонтировать центрифуги для обогащения урана и не будет полностью прекращать процесс. Это было сказано в контексте переговоров с Вашингтоном.

Напомним, что Тегеран и Вашингтон провели 4 раунда переговоров по иранскому атому, детали нового раунда сейчас обсуждаются сторонами.