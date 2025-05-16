Иран получил предложение от США о новом раунде переговоров по атому

Тегеран рассматривает предложение США о новом раунде переговоров по ядерной проблеме.

Иран получил предложение о новом раунде переговоров с США. Тегеран сейчас рассматривает инициативу Вашингтона, сообщил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади, сообщают СМИ.

"Мы получили предложение о следующем раунде непрямых переговоров Ирана и США и рассматриваем его"

— Казем Гариб-Абад

Ранее в иранском МИД заявили, что стороны определились с датой новых переговоров по ядерной проблеме, информация об этом будет обнародована в ближайшее время.

Напомним, что Иран и США провели уже четыре раунда переговоров при посредничестве Омана. Делегацию от Тегерана возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, а от Вашингтона – спецпосланник президента Стив Уиткофф.