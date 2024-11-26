Ирану прочат роль ключевого хаба в энергетике, транспорте и торговле

Иран обладает богатыми природными ресурсами и занимает уникальное положение на пути следования международного транспортного коридора "Север-Юг" – все эти факторы помогут ему занять важное положение в регионе.

В скором времени Иран может стать одним из ключевых хабов в регионе – он занимает стратегическое географическое положение в международном транспортном коридоре "Север–Юг" и обладает мощными запасами природных ресурсов, заявил на полях "Тегеранского диалогового форума" генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев.

"Мы в ШОС определили цель постепенного перехода к свободному движению товаров, капитала и услуг. Это наша текущая цель, и мы убеждены, что предпринимаются значительные усилия для облегчения торговли между государствами-членами. Данный вопрос является одним из наших приоритетов в области торговли и экономического сотрудничества"

- Нурлан Ермекбаев

Как отметил чиновник, членство Ирана в ШОС открыло новые возможности для расширения экономического, торгового и сотрудничества страны в сфере безопасности с государствами-членами. Это позволит ИРИ в ближайшей перспективе стать центром торговли, инвестиций, энергетического сотрудничества и транспортных перевозок, отметил он, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Также членство в ШОС открывает для Ирана возможность более активно участвовать в ряде региональных проектов и эффективно противостоять санкциям Запада, развивая собственные инициативы – такие, как создание энергетического центра, разработка системы торговли электроэнергией, создание платформы для обмена технологиями в этой сфере и многие другие, отметил генсек ШОС.

Что касается транспортного хаба, то Иран может предоставить странам Центральной Азии, не имеющим выхода к морю, самый короткий и быстрый доступ к морским портам, - добавил Нурлан Ермекбаев.