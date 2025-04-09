Вестник Кавказа

Иран примет совещание верховных судов государств-членов ШОС

Голамхосейн Мохсени-Эджеи
© Фото: IRNA
Ежегодное совещание верховных судов государств-членов в следующем году пройдет в Иране: принимающей стороне также предстоит проанализировать материалы по современным вызовам судебной системе и обобщить предложения стран по их решению.

Ежегодное совещание верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в будущем 2026 году пройдет в Тегеране, заявил сегодня глава судебной власти Ирана Голамхосейн Мохсени-Эджеи.

После своего официального визита в КНР глава судебной власти Ирана дал интервью, в котором сообщил, что решение об этом уже принято, до проведения мероприятия иранским судьям предстоит проанализировать нынешние вызовы системе, а также проанализировать их и подготовить варианты их решения, предложенные коллегами из других стран, отметил чиновник, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Иран был избран принимающей стороной после того, как Мохсени-Эджеи описал достижения судей ИРИ в ходе 20-го совещания глав верховных судов государств-членов ШОС, отметив, что их судьям следует укреплять взаимные связи и сотрудничество и противостоять навязыванию воли государств-диктаторов, отстаивая справедливость и устойчивую безопасность во всем мире.

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