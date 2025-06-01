США и Иран не могут договориться о следующих переговорах – СМИ

Представители США и Ирана до сих пор не согласовали дату шестого раунда переговоров. Ранее источник сообщил, что новый раунд может так и не состояться.

Соединенные Штаты и Иран не могут согласовать дату очередных переговоров, посвященных ядерному вопросу. Об этом сообщает 4 июня информированный источник агентства NourNews.

Таким образом источник опроверг информацию портала Axios о том, что следующий раунд ирано-американских переговоров пройдет либо 7, либо 8 июня.

Переговоры США и Ирана

Первый раунд ирано-американских переговоров состоялся 12 апреля. В течение полутора месяцев представители двух стран провели еще четыре раунда переговоров, последний из которых состоялся в Риме 23 мая. Ранее телеканал CNN сообщил, что в ближайшее время стороны могут оформить соглашение по ядерной программе ИРИ. При этом в Исламской Республике заявили, что они с США далеки от того, чтобы сделать это. Накануне СМИ сообщили, что новый раунд может так и не состояться.