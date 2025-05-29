Новые переговоры Ирана и США могут не состояться

Шестой раунд переговоров между Ираном и США находится под вопросом. Новые предложения прямо противоречат предыдущим договоренностям.

Новый раунд американо-иранских переговоров может не состояться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что ситуация сегодня неопределенна, это связано с непоследовательностью Вашингтона. Телеканал передает, что все дело в предложении США.

Собеседник CNN заявил, что осуждает данное предложение, добавив, что оно на первый взгляд оценивается как непоследовательное и содержит чрезмерные требования.

Источник сказал, что главным препятствие на пути к успеху переговоров является тот факт, что Штаты постоянно меняют свои позиции, что делает работу более сложной, чем ранее.

Он также подчеркнул, что новое предложение Вашингтона прямо противоречит тем договоренностям, которые были достигнуты во время пятого раунда ирано-американских переговоров.

Собеседник телеканала добавил, что позиция Тегерана по обогащению урана тверда и непоколебима.

Тем временем Дональд Трамп сказал, что потенциальная сделка с Ираном не позволит обогащать уран. Он добавил, что "автоподпись давно должна была остановить Тегеран от "обогащения".

Данные слова противоречат предложению, с которым выступил 31 мая спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.