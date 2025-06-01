Вестник Кавказа

Иран продолжит переговоры с "евротройкой" по ядерной программе

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Власти Ирана не намерены отказываться от переговоров со странами "евротройки", посвященных ядерной программе ИРИ. По словам главы МИД Исламской Республики, Тегеран также рассчитывает на улучшение отношений с Берлином.

Руководство Ирана не собирается отказываться от переговоров с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция), в ходе которых обсуждается вопрос ядерной программы ИРИ, такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел ФРГ Йоханном Вадефулем.

"Аракчи, указав на дипломатический процесс между Ираном и США в сфере ядерного вопроса и снятия санкций, упомянул о продуктивной роли европейских государств в связи с ядерной тематикой и заявил, что Иран намерен продолжить диалог с тремя европейскими странами и Евросоюзом"

– пресс-служба Аббаса Аракчи

Кроме того, иранский министр сообщил, что рассчитывает на дальнейшее улучшение ирано-германских отношений. Глава МИД ИРИ заявил, что Иран готов реализовать меры в этом направлении.

Ранее сегодня Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Тегеран, по всей видимости, откажется от предложения США по ядерной программе, так как Вашингтон не смягчил свою позицию по обогащению урана и не прояснил возможности снятия санкций с Ирана.

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