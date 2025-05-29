Вестник Кавказа

Тегеран откажется от предложения США по ядерной сделке – СМИ

Тегеран откажется от предложения США по ядерной сделке – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщили о возможном отказе Ирана от предложения США по ядерной сделке. Ранее Оман представил Тегерану предложения США.

Тегеран собирается отклонить предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, сообщает издание Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Иране.

Собеседник заявил, что ИРИ готовит отрицательный ответ на предложение США, который может быть истолкован как отказ от американского предложения.

Дипломат также отметил, что в предложении позиция США по обогащению урана в Иране остается неизменной, оно не содержит четкого объяснения в вопросе снятия санкций.

Ранее Оман представил иранской стороне детали предложения Штатов по ядерной сделке. В Белом доме призвали Тегеран принять его.

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