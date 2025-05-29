Иран готовит ответ на письмо США

Письмо с очередным предложением властей США по поводу иранской ядерной программы не останется без ответа, он уже готовится в рамках принципов, национальных интересов и прав народа, сообщил глава МИД Ирана.

Ответ на очередное письмо по ядерной сделке, недавно направленное американской стороной Ирану через Оман, находится в стадии подготовки, сообщил накануне на заседании правительства министр иностранных дел ИРИ Сейед Аббас Аракчи, также он представил отчет о последнем состоянии переговоров.

В своем аккаунте в одной из соцсетей глава иранского внешнеполитического ведомства написал, что Иран даст свой ответ на это предложение "в рамках принципов, национальных интересов и прав народа", передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

официальное предложение администрации США относительно непрямых переговоров по иранской ядерной программе два дня назад, в субботу, 31 мая, в ходе краткосрочного визита в Тегеран иранскому коллеге вручил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

Напомним, накануне в Белом доме сообщили, что сделали Ирану "приемлемое предложение" по ядерному вопросу, в котором президент Трамп ясно дал понять, что Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу. Властям Исламской Республики его направил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Из уважения к текущей сделке администрация США не стала комментировать средствам массовой информации детали этого предложения.