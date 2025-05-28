США передали Ирану "приемлемое предложение" по ядерному вопросу

Администрация Соединенных Штатов направила Ирану "приемлемое предложение" по его ядерной программе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома.
"Президент Трамп ясно дал понять, что Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу"
– Кэролайн Ливитт
Она отметил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф передал иранскому руководство подробное и приемлемое предложение.
"В их интересах принять его. Из уважения к текущей сделке администрация не будет комментировать средствам массовой информации детали этого предложения"
– пресс-секретарь Белого дома
Напомним, за последние два месяца представители Ирана и США провели уже пять раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу.Три из них прошли в Омане, а остальные два - в Италии.
На днях телеканал CNN сообщил, что в ближайшее время стороны могут оформить соглашение по ядерной программе ИРИ. При этом Тегеран пока заявляет, что они с Вашингтоном далеки от того, чтобы сделать это.