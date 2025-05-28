США передали Ирану "приемлемое предложение" по ядерному вопросу

В Белом доме сообщили, что сделали Ирану "приемлемое предложение" по ядерному вопросу. Властям Исламской Республики его направил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Администрация Соединенных Штатов направила Ирану "приемлемое предложение" по его ядерной программе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома.

"Президент Трамп ясно дал понять, что Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу"

– Кэролайн Ливитт

Она отметил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф передал иранскому руководство подробное и приемлемое предложение.

"В их интересах принять его. Из уважения к текущей сделке администрация не будет комментировать средствам массовой информации детали этого предложения"

– пресс-секретарь Белого дома

Напомним, за последние два месяца представители Ирана и США провели уже пять раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу.Три из них прошли в Омане, а остальные два - в Италии.

На днях телеканал CNN сообщил, что в ближайшее время стороны могут оформить соглашение по ядерной программе ИРИ. При этом Тегеран пока заявляет, что они с Вашингтоном далеки от того, чтобы сделать это.