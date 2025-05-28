Требования США по урану назвали недопустимыми в Иране

Президент Ирана сообщил, что требования прекратить обогащение урана недопустимо. Он также отметил, что ИРИ не стремится создать ядерное оружие.

Ни одна страна, особенно США, не может требовать от Ирана, чтобы он перестал заниматься обогащением урана. Об этом сообщил президент страны Масуд Пезешкиан.

Он акцентировал внимание на том, что у каждого государства есть право на проведение научных исследований в области обогащения урана и деятельности, которая связана с мирной атомной энергетикой.

"Согласно фетве верховного лидера (Али Хаменеи – прим. ред.), Иран никогда не стремился создавать ядерное оружие и никогда не будет этого делать"

– президент ИРИ

Ранее источники агентства Reuters сообщили, что в Иране готовы на 12 месяцев прекратить обогащение урана, если США признают за страной право на его переработку в мирных целях и разморозят активы республики.

Напомним, в апреле-мае состоялось пять раундов ирано-американских переговоров по ядерному вопросу. В четверг ряд диписточников сообщил, что стороны готовы в ближайшее время заключить временную сделку.