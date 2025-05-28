Требования США по урану назвали недопустимыми в Иране

Ни одна страна, особенно США, не может требовать от Ирана, чтобы он перестал заниматься обогащением урана. Об этом сообщил президент страны Масуд Пезешкиан.
Он акцентировал внимание на том, что у каждого государства есть право на проведение научных исследований в области обогащения урана и деятельности, которая связана с мирной атомной энергетикой.
"Согласно фетве верховного лидера (Али Хаменеи – прим. ред.), Иран никогда не стремился создавать ядерное оружие и никогда не будет этого делать"
– президент ИРИ
Ранее источники агентства Reuters сообщили, что в Иране готовы на 12 месяцев прекратить обогащение урана, если США признают за страной право на его переработку в мирных целях и разморозят активы республики.
Напомним, в апреле-мае состоялось пять раундов ирано-американских переговоров по ядерному вопросу. В четверг ряд диписточников сообщил, что стороны готовы в ближайшее время заключить временную сделку.