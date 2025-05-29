Вестник Кавказа

США взяли паузу по введению новых санкций против Ирана - СМИ

США взяли паузу по введению новых санкций против Ирана - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон принял решение поставить на паузу введение новых антииранских санкций. Последний раз санкции против Ирана США вводили 21 мая.

США приостановили введение новых антииранских санкций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что на прошлой неделе в Госдеп, Минфин и СНБ США поступила директива из Белого дома о том, что введение новых санкций против Тегерана должно быть поставлено на паузу.

Очередные санкции в отношении Ирана Вашингтон ввел 21 мая, с тем пор объявление новых рестрикций откладывалось уже по крайней мере дважды.

Напомним, в настоящее время США и Иран ведут переговоры по ядерной сделке, пятая встреча сторон прошла при посредничестве Омана 23 мая, на ней был достигнут "определенный прогресс".

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