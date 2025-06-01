Иран готов на ядерную сделку с США с созданием консорциума

В Иране сообщили о готовности пойти на ядерную сделку, в основу которой ляжет идея создания ближневосточного консорциума. При этом консорциум по обогащению урана должен располагаться в Иране.

Тегеран готов пойти на ядерное соглашение с Вашингтоном с созданием регионального консорциума по обогащению урана, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Иране.

Ранее портал Axios сообщил, что Оман, взявший на себя роль посредника в переговорах по ядерной сделке, выступил с идеей создать ближневосточный консорциум по обогащению урана для "гражданских целей" под эгидой США и МАГАТЭ.

"Иран готов заключить ядерную сделку с США на основе идеи создания регионального консорциума по обогащению урана при условии, что он будет находиться на иранской территории"

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Вариант с созданием консорциума за пределами Ирана в Тегеране назвали провалом. При этом Вашингтон может одобрить сделку, если на территории Ирана обогащение урана производиться не будет.