Вестник Кавказа

В МИД Ирана назвали обогащение урана "красной линией"

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Тегеран не приемлет сделки с Вашингтоном, которая предполагает отказ Ирана от обогащения урана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи вновь отметил, что возможность обогащения урана является принципиальной для Тегерана, страна не планирует отступать в этом вопросе. 

"В этом предложении (США - ред.) много неясности. Мы дадим должный ответ в течение последующих нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории - "красная линия". Это реальность, которую, думаю, все страны осознали"

– Аббас Аракчи 

Ранее лидер США заявил, что сделка по иранскому атому исключает сохранение за Тегераном возможности обогащать уран на своей территории. 

Как сообщают СМИ, Иран собирается отклонить инициативу Вашингтона, что ставит под угрозу срыва новый раунд переговоров между сторонами.

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