Вестник Кавказа

Иран укрепляет отношения с Египтом

Иран укрепляет отношения с Египтом
© Фото: IRNA
Уровень политического сотрудничества и доверия между Ираном и Египтом вышел на беспрецедентный уровень, написал после своего визита в Каир министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи.

Иран считает беспрецедентными отношения между Тегераном и Каиром, причем между странами не только очень высок уровень политических отношений и сотрудничества, но и крайне высока степень доверия, написал в своем аккаунте в одной из соцсетей глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи после визита в Египет.

"После долгих лет ирано-египетская дипломатия вступила в новую фазу. Уровень политического взаимодействия и сотрудничества, и, что более важно, степень доверия и взаимной уверенности в отношениях двух стран являются беспрецедентными"

- Аббас Аракчи

Дипломат отметил, что провел важные переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Бадром Абдель Ати, уделив особое внимание ответственности двух стран за мир в регионе, пишет иранского государственное информационное агентство IRNA.

Иран и Египет – две влиятельные региональные державы, обладающие древней культурой, и они вместе несут ответственность за сохранение мира, стабильности и спокойствия, - заключил он.

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