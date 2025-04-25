Вестник Кавказа

Глава МИД Казахстана совершит визит в Иран

Глава МИД Казахстана совершит визит в Иран
© Фото: пресс-служба МИД Казахстана
Глава дипломатии Казахстана Нуртлеу в рамках визита в Иран встретится с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу 7 июня совершит визит в Иран, информируют СМИ центральноазиатской республики. 

Сообщается, что глава казахстанской дипломатии планирует встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи, а также представителями иранского бизнес-сообщества. 

Стороны намерены обсудить развитие политического диалога, расширение экономических связей и инвестиционного партнерства. Также будут затронуты вопрос транспортной отрасли, энергетики и аграрного сектора.

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