Главы МИД Казахстана и Китая наметили планы сотрудничества

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Китая сегодня встретились в Алматы, чтобы провести Стратегический диалог, подвести итоги сотрудничества двух стран и наметить планы на будущее.

Казахстан и Китай в минувшем 2024 году вышли на рекорд по взаимной торговле - $43,8 млрд, отметили сегодня на встрече в Алматы главы МИД Казахстана и КНР Мурат Нуртлеу и Ван И.

Это подтверждает тот факт, что сотрудничество двух стран не подвержено никаким геополитическим вызовам, а Китай для Казахстана не просто добрый сосед и надежный друг, а близкая страна с всеобъемлющими связями, отметил казахстанский дипломат, передает Sputnik Казахстан.

"Мы рассматриваем Казахстан в качестве приоритетного партнёра во внешней политике Китая в отношении к сопредельным странам"

- Ван И

Впрочем, останавливаться на достигнутом стороны не собираются: в планах на нынешний год в рамках казахстанско-китайского инвестиционного пула запланированы 224 проекта на сумму около $66,4 млрд, заявил глава Мурат Нуртлеу.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи подписали Меморандум о межмидовском сотрудничестве на 2026-2028 годы, а также обменялись нотами об учреждении Генерального консульства Республики Казахстан в городе Гуанчжоу.