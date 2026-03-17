США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс"

США не знали о планах Израиля атаковать месторождение "Южный Парс", Катар также не был вовлечен и не подозревал о подготовке атаки, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет"

- Дональд Трамп

Американский лидер также пообещал, что Израиль больше не будет совершать атак на столь важные и ценные месторождения, если только Иран не решит неразумно атаковать совершенно невиновный, в данном случае, Катар, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал удары по иранскому газовому месторождению "Южный Парс" безответственным шагом, подчеркнув опасность таких действий для населения региона и окружающей среды. Представитель внешнеполитического ведомства Катара указал на риски для мировой энергетической безопасности и экологии региона по причине атак на инфраструктуру, напомнив о важности защиты населения в зоне конфликта.