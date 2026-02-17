Около 12 млрд рублей реализуют в КЧР в строительстве новых туристических объектов

Пять новых инфраструктурных объектов для развития туризма в Карачаево-Черкессии планируется реализовать на сумму более 12 млрд рублей.

На сумму около 12 млрд рублей будет построено пять новых проектов в сфере туристической инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике, сообщил глава ведомства туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

Он отметил, что реализация этих проектов пройдет при поддержке Минэкономразвития РФ.

По словам министра, в регионе на курорте "Архыз" уже были построены отели и гостиницы от "трех звезд" и выше с номерным фондом от 120 номеров, которые были реализованы также в рамках нацпроекта льготного финансирования.

"На сегодняшний день реализуются еще пять проектов на сумму порядка 12 млрд рублей, из которых 4,2 млрд рублей – это собственные средства"

– Расул Текеев

Кроме того, глава туристического ведомства отметил, что к финансированию новых проектов планируется привлечь субсидии банков.

"Есть отдельные субсидированные программы. Мы также с банками на связи находимся, и когда есть понятные инструменты с точки зрения потребления, мы всегда направляем и информируем наших предпринимателей"

– Расул Текеев