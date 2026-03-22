Китай не будет продавать бензин дороже $1,61 за литр

Власти Китая, проанализировав ситуацию на топливном рынке страны, установили ценовой потолок на топливо, который не превысит 1115 юаней ($1,61) за литр горючего, сообщили китайские СМИ.

Что бы ни происходило на Ближнем Востоке, насколько бы ни дорожала нефть, китайским потребителям газомоторного топлива для автомобилей не придется платить за него баснословные деньги, сообщил сегодня Государственный комитет по развитию и реформам Китая (NDRC)

Ценовой потолок на топливо в стране подразумевает, что максимальный уровень розничной цены на бензин на территории Поднебесной составит 1160 юаней (около $168) за метрическую тонну, на дизель - 1115 юаней ($161 за тонну), передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эти меры предприняты для того, чтобы удержать цены на топриво на заправках страны, несмотря на эскалацию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке с участием США, Израиля и Ирана, а также резкого сокращения судоходства в Ормузском проливе, говорится в сообщении.

Ожидается, что в скором времени в случае затягивания конфликта цена на сырую нефть на мировых рынках может превысить $150 за баррель, утверждают мировые СМИ.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.