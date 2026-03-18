Пекин вновь призвал к дипломатическому урегулированию иранской войны

Спецпосланник КНР по ближневосточному урегулированию заявил о том, что китайская сторона вновь настаивает на том, чтобы ближневосточный кризис был решен исключительно дипломатическим путем.

Китай готов активно содействовать мирному урегулированию военного кризиса в регионе Ближнего Востока, сделал такое заявление спецпосланник КНР по ближневосточному урегулированию Чжай Цзюнь.

Также он вновь обратился к международному сообществу решить кризис в регионе исключительно путем дипломатии.

"Как прошлое, так и настоящее говорят нам о том, что диалог и переговоры обеспечивают единственное решение разногласий и споров, военные средства не могут решить фундаментальные проблемы, а применение силы никогда не должно быть первым выбором"

– Чжай Цзюнь

Спецпосланник подчеркнул, что главным посредником в мирном урегулировании между США, Израилем, Ираном и другими странами региона должна стать Организация Объединенных Наций.

По его словам, именно ООН поможет "преодолеть разногласия, восстановить доверие и перезапустить переговорный процесс" на Ближнем Востоке.

"Международному сообществу стоит придерживаться своей приверженности миру, активно продвигать мирные переговоры и способствовать возвращению к дипломатическим средствам в разрешении споров"

– Чжай Цзюнь