Отсутствие соболезнований от лидеров ЕС прокомментировали в Тбилиси

Соболезнований в связи со смертью Католикоса-Патриарха Илии II от Евросоюза не последовало из-за непонимания Брюсселем эмоций, которые вызвало в Грузии это событие, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Политик выразил благодарность послам, пришедшим в храм Святой Троицы и во время траура, и именно в день похорон, выразив соболезнования в связи с понесенной грузинским народом утратой.

"Однако, с другой стороны, мы не увидели ни одного европейского лидера, которые сразу же выскакивают и комментируют новость, произошедшую в Грузии, но во время такой скорби они не нашли слов, времени или, точнее, не нашли эмоций"

– Шалва Папуашвили

По словам спикера парламента Грузии, европейские лидеры не понимают, какие эмоции испытывает грузинский народ в отношении церкви, патриарха и своих ценностей.