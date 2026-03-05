Евросоюз обновил и расширил антииранские санкции

Страны Евросоюза расширили санкционный список против Ирана, добавив в него 16 физических лиц и три организации, ополчившись против представителей властей, членов КСИР, следователей, прокуроров и полицейских.

Ограничения затронули представителей властей, членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), следователей, прокуроров и полицейских, передает РИА Новости.

Как полагают в Брюсселе, все они причастны к нарушениям прав человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год санкции против Ирана. Основание – угроза, которую они, как говорится в сообщении, несут США, такое уведомление поступило в Федеральный реестр (сборник официальных документов правительства США).

Продлению, в частности, подверглись санкции против Ирана, введенные указом от 1995 года и далее на протяжении многих лет расширявшиеся и ужесточавшиеся. Среди них – запрет для американских компаний на работу в нефтегазовом секторе Ирана.