Вестник Кавказа

Шойгу высказался о перспективах завершения конфликта на Ближнем Востоке

Сергей Шойгу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Шойгу заявил, что признаков готовности США и Израиля к дипломатическому решению ближневосточного кризиса пока не просматривается.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что завершение войны на Ближнем Востоке в ближайшем времени является маловероятным сценарием. Об этом Шойгу сообщил на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

По словам Шойгу, США и Израиль готовы продолжать боевые действия, при этом цели военной операции против Ирана остаются неясными. 

"Признаков того, что Вашингтон и Тель-Авив намерены завершить свою военную авантюру, пока не наблюдается. Наоборот, оттуда звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. В чем они заключаются - непонятно никому, по-моему, и им самим"

– Сергей Шойгу 

Отметим, что ранее лидер США Дональд Трамп заявил о состоявшихся переговорах с Ираном по вопросам прекращения войны. Трамп также сообщил о приостановке ударов по объектам иранской энергетики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
930 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.