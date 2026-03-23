Шойгу высказался о перспективах завершения конфликта на Ближнем Востоке

Сергей Шойгу заявил, что признаков готовности США и Израиля к дипломатическому решению ближневосточного кризиса пока не просматривается.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что завершение войны на Ближнем Востоке в ближайшем времени является маловероятным сценарием. Об этом Шойгу сообщил на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

По словам Шойгу, США и Израиль готовы продолжать боевые действия, при этом цели военной операции против Ирана остаются неясными.

"Признаков того, что Вашингтон и Тель-Авив намерены завершить свою военную авантюру, пока не наблюдается. Наоборот, оттуда звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. В чем они заключаются - непонятно никому, по-моему, и им самим"

– Сергей Шойгу

Отметим, что ранее лидер США Дональд Трамп заявил о состоявшихся переговорах с Ираном по вопросам прекращения войны. Трамп также сообщил о приостановке ударов по объектам иранской энергетики.