РФ вошла в топ-3 лидеров турпотока в Турцию в феврале — АТОР

За прошедший месяц российские туристы заняли третью строчку рейтинга среди стран-лидеров по туристическому потоку в Турцию, сообщили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уровень турпотока из РФ в феврале 2026 года вырос на 2,5% по сравнению с прошлым периодом, приводит данные статистики АТОР.

Уточняется, что лидерами, наравне с Россией, стали туристы из Ирана и Германии.

"Топ-3 ключевых въездных рынков Турции в феврале 2026 года составили: Иран – 205 164 визита, падение турпотока на 8,1% к февралю прошлого года; Германия – 176 835 визитов, падение на 1,5%; Россия – 171 840 визитов, рост на 2,5%"

– АТОР

Самыми популярными турецкими направлениями у россиян в феврале традиционно оставалась Анталья, где побывали 31,5 тыс российских туристов, а также Стамбул — 130 тыс.

Как отметили в АТОР, за последний год интерес к Стамбулу сильно возрос – в этом году турпоток из России в этот город составил 81,7% и стал на 9% больше, чем в феврале 2025 года.

Кроме того, в Ассоциации прогнозируют, что в текущем месяце стоит ожидать прирост российских туристов в Турцию в силу событий в регионе Ближнего Востока.

"В марте, как ожидается, российский турпоток в Турцию покажет более значимый прирост из-за ближневосточного кризиса"

– АТОР