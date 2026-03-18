РФ ведет диалог с МАГАТЭ по вопросу АЭС "Бушер" – Песков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили о том, что Россия в настоящее время поддерживает постоянный контакт с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после атаки на АЭС "Бушер". Также этим вопросом занимаются представители ООН.

Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) координируют все вопросы, связанные с АЭС в Бушере, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Также, уточнил представитель Кремля, иранский ядерный объект находится под контролем не только МАГАТЭ, но и ООН.

"Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ. Вы знаете, что руководитель Росатома (Алексей – ред.) Лихачев уже неоднократно высказывал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены"

– Дмитрий Песков

Напомним, 17 марта Иран сделал заявление о том, что по территории АЭС "Бушер" вблизи действующего энергоблока был нанесен удар. МИД РФ назвал это действие вопиющим, и призвал страны Персидского залива и МАГАТЭ к соответствующей реакции на произошедший инцидент. 

Вам может быть интересно

