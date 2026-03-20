Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с Новрузом

Председатель КНР Си Цзиньпин направил официальное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы поздравить его и весь азербайджанский народ с праздником Новруз.

В поздравительном письме Си Цзиньпин выразил Ильхаму Алиеву сердечную благодарность за недавние поздравления с Праздником весны.

От имени правительства и народа Китая он передал искренние пожелания самому президенту, правительству и всему азербайджанскому народу.

"Уважаемый господин президент. Имею честь выразить Вам сердечную благодарность за поздравительное письмо по случаю Праздника весны. От имени Правительства и народа Китая передаю искренние поздравления Вам, Правительству и всему народу Азербайджана по случаю традиционного праздника Новруз"

- Си Цзиньпин

В своем послании председатель КНР отметил, что Китай и Азербайджан остаются всесторонними и надежными стратегическими партнерами. По его словам, в последние годы политическое доверие между странами только укрепляется, а сотрудничество активно продвигается в самых разных областях.

"Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего повышения китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства на новый уровень на благо народов двух стран"

- Си Цзиньпин