Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана с Новрузом

Президент России Владимир Путин поздравил с Новрузом лидера Азербайджана Ильхама Алиева, верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, а также президента ИРИ Масуда Пезешкиана.
В своем послании иранскому руководству Владимир Путин отметил, что Россия остается надежным партнером Ирана, пожелав народу страны преодолеть трудности, связанные с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.
"Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана"
– Кремль
Поздравления российского лидера также были направлены главам Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Кыргызстана Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Узбекистана Шавкату Мирзиееву.
Кремль подчеркнул высокий уровень отношений с этими странами, а также выразил уверенность в укреплении дальнейшего партнерства.