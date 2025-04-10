Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана с Новрузом

Лидер РФ Владимир Путин поздравил с Новрузом президентов Азербайджана, Ирана, а также глав центральноазиатских республик. Москва выразила уверенность в развитии отношений с этими странами.

Президент России Владимир Путин поздравил с Новрузом лидера Азербайджана Ильхама Алиева, верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, а также президента ИРИ Масуда Пезешкиана.

В своем послании иранскому руководству Владимир Путин отметил, что Россия остается надежным партнером Ирана, пожелав народу страны преодолеть трудности, связанные с текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

"Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана"

– Кремль

Поздравления российского лидера также были направлены главам Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Кыргызстана Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону, Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

Кремль подчеркнул высокий уровень отношений с этими странами, а также выразил уверенность в укреплении дальнейшего партнерства.