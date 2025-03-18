Дональд Трамп поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Новрузом

Президент США Дональд Трамп направил поздравление Ильхаму Алиеву по случаю Новруза. В своем послании лидер США отметил усилия Азербайджана по поддержанию мира в регионе.
Лидер США Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Новруза, об этом сообщается на сайте президента АР.
В своем обращении Трамп поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с праздником, отметив богатую историю сотрудничества двух стран. Лидер США отдельно отметил поддержку Израиля со стороны Баку, а также движение в сторону нормализации с Арменией. Трамп также подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с лидером Азербайджана.
"Соединенные Штаты остаются непоколебимым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана"
– Дональд Трамп