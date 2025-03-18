Вестник Кавказа

Дональд Трамп поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Новрузом

Дональд Трамп поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Новрузом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп направил поздравление Ильхаму Алиеву по случаю Новруза. В своем послании лидер США отметил усилия Азербайджана по поддержанию мира в регионе.

Лидер США Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Новруза, об этом сообщается на сайте президента АР. 

В своем обращении Трамп поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с праздником, отметив богатую историю сотрудничества двух стран. Лидер США отдельно отметил поддержку Израиля со стороны Баку, а также движение в сторону нормализации с Арменией. Трамп также подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с лидером Азербайджана. 

"Соединенные Штаты остаются непоколебимым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана"

– Дональд Трамп

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