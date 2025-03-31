Баку налаживает отношения Турции и Израиля

Баку выступает в роли посредника между Турцией и Израилем. Стороны встретились в Азербайджане, чтобы создать механизмы бесконфликтного взаимодействия в Сирии.

В Азербайджане состоялась встреча представителей Турции и Израиля по ситуации в Сирии.

Сообщается, что в Азербайджане состоялась первая техническая встреча, в рамках которой стороны обсудили создание механизмов деэскалации, которые позволили бы Анкаре и Тель-Авиву избежать открытой военной конфронтации на территории Сирии, информирует TRT Haber.

Согласно данным турецких источников, Анкара ранее призвала Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по территории Сирии. Так как военные Турции продолжают операции в Сирии, то для предотвращения столкновений между подразделениями Турции и Израиля потребовалось выработать механизм деэскалации, который у Анкары уже есть с Россией и США.

Работа по созданию механизма деэскалации будет продолжена.

Напомним, что ранее об отношениях Турции и Израиля высказался Ильхам Алиев в рамках форума "На пути к новому миропорядку" в Баку. По словам лидера Азербайджана, обе страны являются дружественными для Азербайджана, Баку предпринимает усилия для нормализации отношений между Анкарой и Тель-Авивом.

"Это плохо для нас и плохо для всего мира. Потому что я думаю, что, несмотря на обоснованные опасения и на довольно высокий уровень недоверия, все же можно найти основания для нормализации и сферы взаимного интереса. Поэтому процесс, на мой взгляд, не должен останавливаться. И Азербайджан делает все возможное, чтобы способствовать этому процессу"

– Ильхам Алиев

Баку примиряет своих партнеров

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об интересах Азербайджана в нормализации отношений Турции и Израиля.

"У Азербайджана сложились хорошие отношения как с Турцией, так и с Израилем, и он не хотел бы допустить эскалации конфликта между ними. В данном случае неслучайно, что помощник президента Хикмет Гаджиев не так давно посещал и Анкару, и Израиль. Проходили довольно интенсивные переговоры на высшем уровне, в том числе и по повестки дня, которая касается турецко-израильских отношений, в особенности в связи с ситуацией в Сирии", - прежде всего сказал он.

"Азербайджан, исходя из собственных интересов, инициировал усилия по деэскалации, поскольку для него важно, чтобы отношения Турции и Израиля, несмотря ни на что, развивались бы в положительном ключе. Существенно, что и Турция и Израиль со своей стороны тоже заинтересованы, чтобы Азербайджан оставался в позитивных отношениях с ними, а главное, между ними нет соперничества за связи с Баку: никогда ни одна, ни другая страна не просила Азербайджан принять чью-то сторону", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"Как следствие, совершенно логичным развитием такой ситуации стал выбор Азербайджан в качестве площадки для турецко-израильских переговоров. Важно, что Баку при этом является не нейтральной площадкой, а именно дружественным по отношению и к Анкаре, и к Тель-Авиву партнером. Этот фактор обеспечивает большую эффективность переговоров по деэскалации в Сирии", - подчеркнул политолог.