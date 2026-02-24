Узбекские авиаторы решили отменить полеты в Дубай

Национальный авиаперевозчик Узбекистана, авиакомпания Uzbekistan Airways, сегодня официально сообщила об изменениях в графике международных перелетов, приняв решение отменить четыре регулярных рейса по маршруту Ташкент – Дубай – Ташкент. Причина такого решения - обострение ситуации на Ближнем Востоке, говорится в ее сообщении.

Пока под отмену попали авиарейсы, запланированные на 24, 26, 27 и 29 марта. Авиаперевозчик заверил: компания поддержит всех затронутых этими изменениями клиентов. Им будет предложено на выбор бесплатное перебронирование авиабилетов на любые последующие доступные даты или полный возврат стоимости билета без удержания штрафов и комиссий, передает Podrobno.uz.

Также в компании подчеркнули, что на первом месте в ее политике в условиях нестабильной геополитической обстановки в регионе остается безопасность пассажиров и экипажей, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 марта Минтранс Узбекистана разрешил двусторонние пассажирские авиаперевозки из Узбекистана в Саудовскую Аравию и ОАЭ, тем самым отменив ранее введенные ограничения по типу и гражданству пассажиров, и национальный авиаперевозчик страны авиакомпания Uzbekistan Airways уже объявила о начале свободной продажи билетов на рейсы Ташкент – Дубай – Ташкент, с 11 марта, полностью сняв все ограничения на перевозку пассажиров на этом направлении.