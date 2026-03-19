Минобороны Азербайджана рассказало о БПЛА над Баку

Сегодня в небе над Баку можно было увидеть беспилотники. В Минобороны Азербайджана пояснили, что были организованы тренировочные полеты БПЛА.

Министерство обороны Азербайджана в понедельник провело в Баку тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС Азербайджана.

Жители и гости азербайджанской столицы могли заметить дроны в небе около 16:00. Также военные беспилотники летали над территорией Апшеронского района.

В ведомстве подчеркнули, что поводов для беспокойства в связи с активностью беспилотников нет.

"Призываем население не беспокоиться по поводу активности БПЛА в небе и сообщаем, что поводов для беспокойства нет"

– Минобороны Азербайджана