Перспективы дальнейшего взаимодействия обсудили Баку и НАТО

Представитель Азербайджана в НАТО провел встречу со спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

В Баку состоялась встреча представителя Азербайджана в НАТО Джафара Гусейнзаде и новоназначенного спецпредставителя генерального секретаря Североатлантического альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Кевином Гамильтоном. Об этом сказано в сообщении, распространенном 19 марта представительством АР в НАТО.

"В ходе встречи стороны провели плодотворное обсуждение дальнейших перспектив партнерства между Азербайджаном и НАТО, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес"

– азербайджанское представительство в НАТО

В ходе встречи была отмечена ключевая роль Азербайджана в безопасной эвакуации из Ирана граждан и дипперсонала стран-союзников и партнеров НАТО.