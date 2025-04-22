Радоница-2026 будет нерабочим днем в Кабардино-Балкарии

Православный праздник Радоница будет нерабочим днем в Кабардино-Балкарии в 2026 году, такое решение приняли власти республики.

Праздник Радоница (день поминовения усопших) в этом году будет нерабочим в Кабардино-Балкарии, соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков.

В 2026 году Радоница выпадает на вторник 21 апреля.

"В связи с обращением благочинного Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви митрофорного протоиерея В. Н. Бобылева по случаю Радоницы – дня особого поминовения усопших, объявить 21 апреля 2026 года в КБР нерабочим днем"

– указ Казбека Кокова

Напомним, Радоница – это день особого поминовения усопших. Он выпадает на девятый день после Пасхи. В Радоницу во всех храмах проводятся поминовения. Православные в этот день обычно собираются, чтобы почтить память усопших родных и близких, ездят на кладбища и ходят в храмы.

