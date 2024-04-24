Радоница 2025: что за праздник, когда и как правильно поминать?

Радоница - день, посвященный поминовению мертвых, выпадает на 29 апреля в 2025 году, на девятый день после Пасхи. На Радоницу многие ходят на кладбище, чтобы помянуть усопших в рамках особой традиции, появилась которая задолго до принятия христианства. Что такое Радоница, православный это праздник или нет, и как правильно отмечать этот день?

Радоница - это праздник или нет?

Радоница, которую также называют родительским днем, с точки зрения церкви не праздник, а день, когда впервые после Пасхи в храмах служится панихида. Это служба, в которой поминают усопших, прося у Господа прощения их грехов и дарования покоя. В церковной традиции Радоница - второй вторник после Пасхи, то есть в 2025 году этот день в России - 29 апреля.

Хоть и не праздник в церковном смысле, для православных верующих Радоница - важный день, суть которого в том, чтобы помянуть своих усопших близких и разделить с ними радость празднования Пасхи, вне зависимости от того, есть ли возможность принять участие в поминальной службе и отправиться на кладбище.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Радоница и Красная горка

В народной традиции, откуда в православие пришел день Радоница, вся неделя от Красной горки (Фомина воскресенья), которое приходится на первое воскресенье после Пасхи, и до следующей субботы считалась Радоницкой, то есть посвященной поминовению покойных. Одно из народных названий воскресенья после Пасхи - Радуница. Тем не менее Радоница и Красная горка два разных праздника: первый чествует почивших, а второй приветствует весну. Поскольку сегодня не у всех есть возможность побывать на кладбище во второй вторник после Пасхи, многие отправляются туда в воскресенье после Воскресения Христова. В 2025 году первое воскресенье после Пасхи - 27 апреля.

Почему Радоница так называется?

У происхождения названия ”Радоница” есть несколько версий:

согласно церковной традиции, Радоница или Радуница, оба названия употребляются применительно к этому дню, произошло от слова ”радоваться”, то есть делить радость от Воскресения Христа с умершими.

одна из теорий связана со славянскими богами: либо с богиней Радой, помогавшей мёртвым попасть в загробный мир, либо с Родом, верховным богом, покровительствовавшим судьбе.

вторая теория связывает название дня с древнеегипетским богом Ра, которому, предположительно, поклонялись не только египтяне, но и славяне

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как правильно поминать в Радоницу?

Определенных правил в отношении того, как отмечать Радоницу нет. Церковь предписывает в этот день поминать умерших с радостью, без излишней грусти и тоски, поскольку продолжается праздник Пасхи, который будет длиться 40 дней вплоть до праздника Вознесения. Это время в целом радости и обновления, поэтому в него стараются не предаваться унынию, в том числе и на Радоницу. В родительский день обязательно нужно помянуть усопших добрым словом, и даже если нет возможности побывать у могил, приготовить угощение в честь умерших.

Что можно делать на Радоницу?

На Радоницу можно сходить в церковь, чтобы принять участие в поминальной службе, помолиться за умерших, попросить у Господа для них покоя и умиротворения. В народной традиции на Радоницу многие отправляются на кладбище, чтобы оставить угощение и цветы на могилах у близких.

Что касается поминального угощения на Радоницу, то его не обязательно нести на кладбище (тем более что церковь не особенно приветствует эту традицию), но его можно принести в храм или разделить с теми, кто в этом нуждается.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой была Радоница у славян?

Сегодня Радоница - народно-христианский праздник, а до Крещения Руси, она была языческим праздником с соответствующими обычаями и обрядами, которые потом соединились с православной традицией. В отличие от большинства языческих торжеств, Радоницу церковь приняла без сопротивления, поскольку с почтением относится к поминовению усопших.

Радоницкая неделя или Тризница, как ее еще называли, была у славян временем общения с усопшими. Считалось, что в эти дни мертвые навещают живых, встречая вместе с ними Пасху. В Радоницу ходили на кладбища, оставляли покойникам еду, просили их позаботиться об урожае и плодородии. Славяне, как и сегодня православные, не грустили на Радоницу, потому что погребальные обряды (тризна) предписывали пиршество в честь усопших с танцами и песнями. В народе считалось, что умершие ждут своих близких на Радоницу, притом у ворот кладбища, чтобы вместе с ними порадоваться Пасхе.

Что нельзя делать на Радоницу?

Запретов в отношении поведения на Радоницу нет, кроме общехристианских, предписывающих не злиться, не ругаться, не злословить, не предаваться унынию и не сплетничать. Что касается церковных таинств, в Радоницу не получится обвенчаться, поскольку по вторникам, четвергам и субботам этот обряд не проводится.

Работать на Радоницу можно, тем более что в большинстве регионов России этот день - рабочий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где на Радоницу выходной?

Радоница, которую также отмечают в Беларуси, на Украине и в Грузии, официальный выходной для всех граждан страны только в Беларуси. Российские регионы сами решают, сделать этот день выходным или нет. В 2025 году родительский день будет выходным в:

Брянской области (29 апреля)

Республике Адыгея (29 апреля)

Кабардино-Балкарской республике (29 апреля)

Карачаево-Черкесской республике (28 апреля)

Краснодарском крае (29 апреля)

Иркутской области (29 апреля)

Пензенской области (29 апреля)

Саратовской области (29 апреля)

Ставропольском крае (30 апреля).