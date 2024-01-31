Что за праздник Радоница: языческий или православный?

Радуница или Радоница - уникальное культурное, историческое и религиозное событие; праздник, который ежегодно отмечается многими православными в России и за ее пределами. Языческий это праздник или православный, как он появился и как его провести - рассказываем в этом материале.

Когда Радоница в 2024 году?

Радоница - это восьмой, девятый или десятый день (в зависимости от региона) после праздника Светлого Воскресения Христова, в который вспоминают умерших. В церковной традиции Радоница - это всегда второй вторник после Пасхи. В 2024 году родительский день - это 14 мая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Радоница?

Поминальный день Радоница или Радуница - это день, когда церковь и верующие поминают, то есть вспоминают всех тех, кто уже умер, но не с позиции тоски и печали, а с радостью, поскольку совершается поминовение во время празднования Пасхи, которое продолжается 40 дней до Вознесения Господня. В этой день в православных храмах и церквях проводится служба-панихида, а верующие стараются попасть на кладбище, чтобы провести время со своими ушедшими близкими.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда появился праздник Радоница?

Праздник Радоница был перенят и адаптирован церковью после Крещения Руси в X веке из языческой традиции. Радоница - изначально славянское торжество, и сколько ему лет доподлинно неизвестно. Переход Радоницы из язычества в православие прошел относительно безболезненно, поскольку церковь считает поминовение усопших богоугодным делом.

Радоница в языческой традиции

Языческий праздник Радоница играл важную роль в жизни древних славян. Считалось, что с праздником Радоница или Радуница завершались последние холода и начинался новый сельскохозяйственный цикл. Праздник Радуница, который также назывался Тризница, приходился на Радоницкую неделю, каждый день которой имел особое значение. Во вторник было принято поминать предков, угощать их едой на местах захоронения, а также просить, чтобы они позаботились о земле и будущем урожае. Празднование Радоницы в языческие времена (как и сегодня) не было связано с тоской и грустью об умерших, поскольку сам комплекс погребальных обрядов славян - тризна, по которому Радоницу иногда называют Тризницей, предусматривает всевозможное веселье: песни, пляски и даже состязания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Радоница так называется?

Существует несколько версий относительно того, почему Радоница так называется.

Церковь связывает название ”Радоница” с радостью по Воскресению Господню, которую живые делят с усопшими. Одна из теорий предполагает, что название праздника в варианте ”Радуница” восходит к имени славянской богини Рады или Радуницы, которая помогала мертвым отправиться в загробный мир. Вариацию названия праздника ”Родоница” связывают с Родом - верховным Богом и покровителем судьбы в славянской мифологии. Радоницей праздник мог так называться и в честь бога Ра, который, как считается, был не только древнеегипетским, но и древнерусским богом, олицетворявшим солнце и свет. Радоница - радование усопших у славян в значении ”дарование света”.

Ждут ли мертвые на Радоницу у ворот?

Следует понимать, что Радоница - праздник народно-христианский, и это значит, что многие традиции и поверья сохранились еще с дохристианских времен. С наложением христианства на языческую традицию появилось такое понятие как ”Пасха мертвых”.

Пасха мертвых - это период с Великого четверга (2 мая) до Радоницы (14 мая), когда души умерших пребывают на земле. В Радуницу мертвые радуются Пасхе, а живые их родственники отправляются на места захоронения, чтобы разделить с ними радость праздника. Считалось, что на Радоницу усопшие ждут у ворот кладбищ, встречая своих родных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одним из обрядов родительского дня было ”окликание” покойников, то есть зазывание их из могил и мольба о том, чтобы они связались с живыми. После этого мертвым предлагалось угощение: крашеные яйца, куличи, блины и вино.

Как поминают усопших в Радоницу?

Когда наступает Радоница, усопших нужно поминать с радостью, поскольку праздник Радоница отмечается вскоре после Пасхи - главного христианского праздника - а значит грустить в этот период не следует. Обязательно в этот день нужно поговорить и вспомнить об умерших, причем говорить нужно только хорошее. Важным ритуалом Радоницы выступает также угощение усопших. Согласно народной традиции, тех, кто не поминает и не угощает своих умерших близких на Радоницу, никто не будет вспоминать после их смерти.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно и нужно делать на Радуницу православную?

Радуница как православный праздник несколько отличается от народного и в церковной традиции отмечается более сдержанно:

если есть возможность, на Радуницу можно заказать панихиду об усопших в церкви

помолиться за тех, кто умер

сходить на кладбище, прибрать на могилах, оставить цветы.

Что касается угощений на кладбище, церковь довольно скептически относится к данному обряду, считая его пережитком язычества. Вместо подношений на кладбище можно угостить едой нуждающихся.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли работать на Радоницу?

Церковь не запрещает трудиться в праздник Радоницы. Более того, никаких других запретов в этот день тоже нет. Единственное, что невозможно в Радоницу - это венчание, поскольку данный обряд не совершается по вторникам и четвергам.

В 2024 году Радоница приходится на 14 мая, соответственно, это рабочий день для большинства Россиян. Нередко те, кто работает на Радоницу, отмечает Родительский день в первое Воскресенье после Пасхи. В 2024 году - это 12 мая.

Регионы России на местном уровне могут объявить Радоницу выходным днем. В 2024 году это уже сделали:

Краснодарский край

Ставропольский край

Адыгея

Карачаево-Черкессия

Кабардино-Балкария

Пензинская область

Иркутская область

Саратовская область.