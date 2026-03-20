Япония отрицает планы по отправке военных в Ормузский пролив

Власти в Токио опровергли информацию о готовности направить свои вооруженные силы для патрулирования Ормузского пролива.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара официально заявил об отсутствии договоренностей с Соединенными Штатами по совместной охране Ормузского пролива.

По его словам, на переговорах 19 марта президент США Дональд Трамп действительно просил премьер-министра Санаэ Такаити помочь с обеспечением безопасности судоходства, но японская сторона не взяла на себя таких обязательств.

"Однако Япония не давала на этот счет каких-либо конкретных обещаний, такого факта не было"

— Минору Кихара

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги ранее допустил сценарий участия Сил самообороны Японии в разминировании акватории Ормузского пролива.

Министр подчеркнул, что отправка специалистов в этот регион, через который проходит пятая часть всего мирового экспорта нефти, возможна исключительно после полного установления режима прекращения огня.