Для охраны Ормузского пролива планируют создать коалицию из двадцати двух государств

Представители нескольких стран Североатлантического альянса начали подготовку совместных мер для защиты торговых судов в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что группа из 22 государств при участии Североатлантического альянса разрабатывает план по защите торговых кораблей в акватории Ормузского пролива.

Глава военного блока официально подтвердил создание новой международной коалиции для охраны этого стратегически важного морского пути.

"Я знаю, что президент США был недоволен, поскольку считает, что Европа и другие союзники слишком медлят. Но хорошие новости заключаются в том, что с четверга группа из 22 стран - большинство из которых входят в НАТО, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн - объединяют усилия, чтобы реализовать его видение обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе, как только это станет возможно"

– Марк Рютте.

Глава альянса также подчеркнул, что поддерживает регулярный контакт с американским лидером Дональдом Трампом, несмотря на его недавнюю критику в адрес военного блока.

Напомним, 2 марта генсек заявлял об отсутствии у НАТО планов участвовать в совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

При этом в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп обвинил европейских союзников в том, что им не хватило мужества для оказания Вашингтону помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.