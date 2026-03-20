В Иране рассказали, для каких стран открыт Ормузский пролив

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о том, что Ормузский пролив открыт для для судов всех стран, кроме тех, кто проявляет агрессию в сторону Тегерана.

"Ормузский пролив открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые вторгаются на территорию Ирана"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, ранее в Иране рассказали, на каких условиях готовы завершить войну с Соединенными Штатами и Израилем. Одним из них является формирование новой правовой базы для Ормузского пролива.