Трамп: сделка с Ираном может состояться в течение пяти дней

В течение пяти дней между Ираном и США может быть заключена сделка, такое утверждение сделал американский лидер Дональд Трамп, общаясь с журналистами, передает телеканал Fox Business.
"Иран очень хочет заключить сделку. Это может произойти в течение пяти дней или даже быстрее"
– Fox Business
Аналогичные сроки соглашения с Тегераном, исходя из слов Трампа, назвали в эфире телеканала CNBC.
"Он продолжил, сказав, что встречи и переговоры великолепные, и надеется, что в течение пяти дней удастся достичь чего-то очень существенного для прекращения боев"
– CNBC
Также сообщается, что президент США считает, что "смена режима" в Иране состоялась, так как сейчас участие в переговорах с иранской стороны принимают "совершенно другие люди".
Ранее Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран провели переговоры по инициативе иранской стороны. В Тегеране эту информацию опровергли.