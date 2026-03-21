Трамп: сделка с Ираном может состояться в течение пяти дней

Президент США заявил, что иранская сторона нацелена на скорейшей заключение сделки, стороны могут прийти к согласию за несколько ближайших дней.

В течение пяти дней между Ираном и США может быть заключена сделка, такое утверждение сделал американский лидер Дональд Трамп, общаясь с журналистами, передает телеканал Fox Business.

"Иран очень хочет заключить сделку. Это может произойти в течение пяти дней или даже быстрее"

– Fox Business

Аналогичные сроки соглашения с Тегераном, исходя из слов Трампа, назвали в эфире телеканала CNBC.

"Он продолжил, сказав, что встречи и переговоры великолепные, и надеется, что в течение пяти дней удастся достичь чего-то очень существенного для прекращения боев"

– CNBC

Также сообщается, что президент США считает, что "смена режима" в Иране состоялась, так как сейчас участие в переговорах с иранской стороны принимают "совершенно другие люди".

Ранее Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран провели переговоры по инициативе иранской стороны. В Тегеране эту информацию опровергли.