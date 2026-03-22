Хуситы готовы закрыть Баб-эль-Мандебский пролив – СМИ

Представитель хуситов сообщил о готовности движения подключиться к противостоянию против США и Израиля. При этом он отметил, что сейчас этого не требуется, поскольку для Ирана пока все складывается хорошо.

Йеменские хуситы допускают свое участие в боевых действиях против Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщил один из лидеров хуситов, пожелавший остаться анонимным.

"Мы полностью готовы в военном отношении ко всем возможным вариантам"

– представитель движения

Он также отметил, что они внимательным образом следят за военными действиями Ирана против США и Израиля, передает агентство Reuters.

"Что касается других деталей, связанных с определением нулевого часа, то они оставлены на усмотрение руководства, а мы следим за развитием событий и будем знать, когда наступит подходящее время для переезда"

– представитель хуситов

По его словам, для Ирана все сейчас складывается хорошо.

"Он побеждает врага каждый день, и битва идет в нужном направлении. Если произойдет что-то противоположное этому, тогда мы сможем оценить"

– представитель движения

По данным СМИ, если хуситы решатся на открытие нового фронта в конфликте, одной из очевидных целей станет Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена. После перекрытия Ираном Ормузского пролива он стал ключевым узлом, контролирующим морское сообщение в направлении Суэцкого канала.