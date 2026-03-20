Хуситы сообщили о возможной отправке сил в Ормузский пролив

Представители движения "Ансар Алла" (хуситы) предупредили союзников США в ближневосточном регионе о том, что отправят свои войска на территорию Ормузского пролива под предлогом его защиты.

Хуситы предупредили союзников Соединенных Штатов об отправке войск в регион для защиты судоходства в Ормузском проливе, сообщила пресс-служба МИД хуситов.

"Министерство иностранных дел Йемена предостерегает от любых попыток ввести в регион какие-либо иностранные войска, потому что любая такая попытка расширит круг агрессии"

– МИД хуситов

Так ведомство отреагировало на решение 22 стран, включая ОАЭ и Бахрейн, присоединиться к инициативе США по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Также хуситы в своем сообщении подчеркнули, что Соединенные Штаты своим нападением на Иран "поставили себя в серьезное стратегическое затруднение", пытаясь при этом сделать это же с другими странами региона.

Напомним, с момента начала боевых действий США и Израиля против Ирана руководство хуситов в лице Абделя Малика аль-Хуси заявило о своей поддержке Ирана, Ливана, Палестины, а также о готовности к любому развитию событий в регионе.