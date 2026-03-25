Президент Турции предупредил о риске большой катастрофы

Президент Турции предупредил о риске большой катастрофы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий лидер сделал очередное заявление по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что в регионе можно в ближайшем будущем произойти большая катастрофа.

Ближний Восток переживает сейчас самые тяжелые дни за последние 100 лет. Такое заявление сделал 26 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая перед однопартийцами, он отметил, что ближневосточный регион движется к "большой катастрофе".

"Наш регион переживает самые тяжелые дни за последнее столетие и движется к большой катастрофе"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он обратил внимание на то, что ситуация вокруг Ирана усиливает напряженность и приводит к тяжелым гуманитарным последствиям, в том числе к гибели мирного населения.

По словам Эрдогана, продолжение эскалации может привести к еще более серьезным последствия для всего региона.

