Конфликт на Ближнем Востоке вызовет глобальный продовольственный кризис – СМИ

Война в Иране может спровоцировать один из крупнейших продовольственных кризисов пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Согласно публикации, это может произойти на фоне перебоев с поставками удобрений и ростом цен на энергетические ресурсы из-за блокировки Ормузского пролива.
Как пишет Financial Times, уже сейчас в группе риска развивающиеся страны, особенно, ключевые аграрные регионы Индии и Бангладеш. Особо уязвимы также некоторые американские штаты, где также развит аграрный сектор, поскольку фермеры сталкиваются с нехваткой газа, топлива и удобрений.
Кроме того, на это значительно может повлиять быстрый рост цен на энергию, так как это увеличивает расходы на транспортировку, переработку и хранение продуктов.
"Краткосрочный конфликт может повысить продовольственную инфляцию в США с 2% до 4%, а при его затягивании – превысить двузначные значения"
– Financial Times
Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), данные которой приводит издание, уже к началу этого лета примерно 45 млн человек в бедных государств могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.
Это еще больше увеличит количество и так уже существующих 318 млн человек с продовольственной нестабильностью.
"Без срочных мер по обеспечению поставок удобрений и продовольствия кризис будет нарастать"
– Financial Times