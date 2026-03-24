Конфликт на Ближнем Востоке вызовет глобальный продовольственный кризис – СМИ

СМИ пишут, что ситуация, сложившаяся вокруг иранской войны, же создает угрозу одного из крупных продовольственных кризисов из-за нарушения поставок удобрений и роста цен на энергоресурсы.

Война в Иране может спровоцировать один из крупнейших продовольственных кризисов пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно публикации, это может произойти на фоне перебоев с поставками удобрений и ростом цен на энергетические ресурсы из-за блокировки Ормузского пролива.

Как пишет Financial Times, уже сейчас в группе риска развивающиеся страны, особенно, ключевые аграрные регионы Индии и Бангладеш. Особо уязвимы также некоторые американские штаты, где также развит аграрный сектор, поскольку фермеры сталкиваются с нехваткой газа, топлива и удобрений.

Кроме того, на это значительно может повлиять быстрый рост цен на энергию, так как это увеличивает расходы на транспортировку, переработку и хранение продуктов.

"Краткосрочный конфликт может повысить продовольственную инфляцию в США с 2% до 4%, а при его затягивании – превысить двузначные значения"

– Financial Times

Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), данные которой приводит издание, уже к началу этого лета примерно 45 млн человек в бедных государств могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

Это еще больше увеличит количество и так уже существующих 318 млн человек с продовольственной нестабильностью.

"Без срочных мер по обеспечению поставок удобрений и продовольствия кризис будет нарастать"

– Financial Times