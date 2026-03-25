Сроки возвращения в Иран инспекторов МАГАТЭ оценил постпред РФ в Вене

Инспекции МАГАТЭ в Иране могут возобновиться только тогда, когда на это согласится Тегеран, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Инспекторы смогут вернуться только тогда, когда иранцы сочтут, что это возможно. Когда это произойдет – никто не знает"

– Михаил Ульянов

Он допустил в беседе с РИА Новости, что и в Тегеране сейчас не смогли бы назвать возможные сроки возобновления инспекций международного агентства на ядерные объекты Исламской Республики.