Армения высказалась за развитие ИИ-технологий в ЕАЭС

Армения выразила поддержу ЕАЭС в создании совместного заявления об ответственном развитии ИИ-технологий, об этом сообщил вице-премьер РА Мгер Григорян.

Заявление было сделано в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, которое в настоящее время проходит в Шымкенте в расширенном составе.

Как отметил Григорян, Ереван полностью разделяет стремление ЕАЭС к обеспечению открытого и прозрачного развития искусственного интеллекта.

Также, он подчеркнул, что ИИ-технологии могу благоприятно влиять на развитие стран стран-участниц Евразийскиского экономического союза, "позволит минимизировать внешние риски и создать надежный фундамент для их конкурентоспособности".

"В этом контексте Республика Армения придерживается принципа открытого и прозрачного развития технологий искусственного интеллекта и поддерживает инициативу подготовки совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС"

– Мгер Григорян

В настоящее время цифрового развития технологии искусственного интеллекта проникают во все сферы экономики, влияют на принципы взаимодействия государств, бизнеса и общества, отметил вице-премьер.

"Внедрение этих технологий напрямую повышает производительность, оптимизирует логистику и снижает издержки, тем самым укрепляя технологический суверенитет государств - членов ЕАЭС"

– Мгер Григорян