Дагестан привлек свыше 111 млрд руб в "прорывные" проекты

Власти Дагестана привлекли более 111 млрд руб в "прорывные" проекты. В регионе на средства инвесторов появилось более 3 тыс рабочих мест.
Свыше 111 млрд рублей привлекли власти Дагестана в "прорывные" проекты к началу этого года, поведали в пресс-службе правительства республики.
По данным властей, вложения частных инвесторов составили около 77 млрд рублей. Создано свыше 3 тыс рабочих мест.
Наиболее заметные инвестиционные проекты в республике: стекольный промышленный кластер, плодоовощной кластер, Каспийский кластер и другие.
По словам премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, властям удалось достичь всех ключевых показателей по темпам инвестиций, республике заняла второе место в СКФО по реализации "прорывных" проектов.