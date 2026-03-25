Вестник Кавказа

Дагестан привлек свыше 111 млрд руб в "прорывные" проекты

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана привлекли более 111 млрд руб в "прорывные" проекты. В регионе на средства инвесторов появилось более 3 тыс рабочих мест.

Свыше 111 млрд рублей привлекли власти Дагестана в "прорывные" проекты к началу этого года, поведали в пресс-службе правительства республики. 

По данным властей, вложения частных инвесторов составили около 77 млрд рублей. Создано свыше 3 тыс рабочих мест. 

Наиболее заметные инвестиционные проекты в республике: стекольный промышленный кластер, плодоовощной кластер, Каспийский кластер и другие. 

По словам премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, властям удалось достичь всех ключевых показателей по темпам инвестиций, республике заняла второе место в СКФО по реализации "прорывных" проектов.

