Дагестан направил Ирану около 150 т гуманитарной помощи

В Иран из Республики Дагестан отправлен гуманитарный груз, поделился глава региона Сергей Меликов.
"В составе груза около 150 тонн продуктов и предметов первой необходимости - все, что может облегчить жизнь людей, которые нуждаются в нашей поддержке"
– Сергей Меликов
Он отметил, что активно в сборе гумпомощи для иранского населения участвовали Махачкала, Дербент, село Мискинджа и жители других населенных пунктов.
"Перевозка осуществляется силами Ассоциации международных автоперевозчиков - ее дагестанскими перевозчиками"
– Сергей Меликов
Груз будет передан обществу Красного Полумесяца в Иране, оно распределит гуманитарную помощь из Дагестана среди малоимущих и нуждающихся жителей Исламской Республики.
"Для Дагестана Иран - добрый друг и надежный партнер… Мы сотрудничаем во многих сферах, в том числе логистика, грузоперевозки, туризм, АПК, культура, особенно нашу связь укрепляет развитие международного транспортного коридора "Север-Юг""
– Сергей Меликов
Ранее стало известно, что сегодня из Азербайджана в Иране будет отправлена российская гуманитарная помощь весом более 300 т – в основном это медикаменты.