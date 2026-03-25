Дагестан направил Ирану около 150 т гуманитарной помощи

В Иран из Республики Дагестан отправлен гуманитарный груз, поделился глава региона Сергей Меликов.

"В составе груза около 150 тонн продуктов и предметов первой необходимости - все, что может облегчить жизнь людей, которые нуждаются в нашей поддержке"

– Сергей Меликов

Он отметил, что активно в сборе гумпомощи для иранского населения участвовали Махачкала, Дербент, село Мискинджа и жители других населенных пунктов.

"Перевозка осуществляется силами Ассоциации международных автоперевозчиков - ее дагестанскими перевозчиками"

– Сергей Меликов

Груз будет передан обществу Красного Полумесяца в Иране, оно распределит гуманитарную помощь из Дагестана среди малоимущих и нуждающихся жителей Исламской Республики.

"Для Дагестана Иран - добрый друг и надежный партнер… Мы сотрудничаем во многих сферах, в том числе логистика, грузоперевозки, туризм, АПК, культура, особенно нашу связь укрепляет развитие международного транспортного коридора "Север-Юг""

– Сергей Меликов

Ранее стало известно, что сегодня из Азербайджана в Иране будет отправлена российская гуманитарная помощь весом более 300 т – в основном это медикаменты.