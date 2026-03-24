Более 300 т российской гуманитарной помощи для Ирана прибыло в Азербайджан

Поезд с гуманитарной помощью от МЧС России прибыл транзитным маршрутом в Азербайджан, доставив более 300 т медикаментов для населения Ирана.

Специальный поезд Министерства чрезвычайных ситуаций РФ прибыл на железнодорожную станцию "Гарадаг", расположенную в пригороде Баку и входящую в сеть Азербайджанских железных дорог.

Согласно данным агентства Report, доставленная транзитная партия весом более 300 т полностью состоит из лекарственных препаратов и предназначена для отправки в Иран.

Далее эта гуманитарная помощь будет отправлена непосредственно в Иран силами местных транспортных компаний на грузовых автомобилях.

Стоит отметить, что 12 марта Москва уже передавала Тегерану свыше 13 т гуманитарного груза транзитом через азербайджанскую территорию. В ту партию также вошли медикаменты и специализированные медицинские принадлежности.

Напомним, масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля текущего года. В качестве ответной меры Тегеран провел ракетную атаку по израильской территории и нанес серию ударов по американским военным базам, расположенным в ряде стран на Ближнем Востоке.