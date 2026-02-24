Вестник Кавказа

Трамп пригласил Мирзиеева на заседание Совета мира и саммит G20

© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп направил приглашение президенту Узбекистана на саммит "двадцатки" и Совет мира.

Лидер США Дональд Трамп пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на заседание Совета мира, а также саммит G20 в Майами, сообщили в аппарате лидера центральноазиатской республики. 

"Президент Дональд Трамп в свою очередь пригласил главу нашего государства на следующую встречу Совета мира, а также на саммит G20 в Майами"

– пресс-секретарь лидера Узбекистана Шерзод Асадов

По словам Асадова, Дональд Трамп высоко оценил готовность президента Узбекистана участвовать в работе Совета мира, а также выразил благодарность за приглашение посетить страну с визитом. Хозяин Овального кабинета также отметил достижения Узбекистана в различных сферах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1000 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.